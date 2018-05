FC Emmen op uitverkocht Kasteel tegen Sparta

VOETBAL - De laatste officiële wedstrijd van het seizoen speelt FC Emmen aanstaande zondag op een uitverkocht Kasteel. Dat betekent dat er geen kaarten meer beschikbaar zijn voor de wedstrijd Sparta - FC Emmen in de play-offs om promotie/degradatie.

FC Emmen speelt donderdag eerst thuis tegen Sparta in de finale van de play-offs. Die wedstrijd begint om 18.30 uur en is momenteel nog niet uitverkocht. "Het schiet wel lekker op. Gisteravond na de wedstrijd verkochten we in anderhalf uur tijd al duizend kaarten. Oost is bijna uitverkocht. Er zijn nog plekken op Zuid en Noord", zegt FC Emmen-directeur Wim Beekman.De return, die zondag om 14.30 uur begint, is dus tot het laatste stoeltje bezet. Het uitvak is nog niet uitverkocht. Beekman verwacht dat er in Rotterdam plek is voor 600 tot 700 FC Emmen-supporters.