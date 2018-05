Passagiers onwel in vliegtuig: 'Dat was even schrikken'

DIEVER - Ietje van de Belt uit Diever stapte gisterenochtend in Amsterdam met haar zus vrolijk op het vliegtuig voor een vakantie naar het Turkse Antalya, maar de vlucht verliep totaal anders dan gepland. Onderweg moest het toestel een noodlanding in Wenen maken nadat meerdere mensen aan boord onwel waren geworden.

"Ja dat was wel even schrikken. Op een gegeven moment werd er voor in het toestel een reanimatie gepleegd. Toen dachten wij: hé, dit is niet goed. Er werd na een uur omgeroepen of er een dokter aan boord was. Dat was helaas niet zo en daardoor moesten we noodlanding maken in Wenen", zegt Van de Belt.Zelf begon Van de Belt te hyperventileren toen mensen voorin naar achteren gingen om water te halen. "Wij zaten achterin en het werd mij even te veel toen de meute mijn kant op kwam. Toen we aan de grond waren in Wenen werd ik ook gecontroleerd door een arts, maar dat liep gelukkig goed af."Volgens Van de Belt vlogen ze met een nieuw vliegtuig dat voor het eerst vloog. "Het ventilatiesysteem werkte niet goed. Wij zaten dus achter in in het vliegtuig en hadden er geen last van. Toen wij instapten was het er wel bloedheet. Op een gegeven moment was het ook weer steenkoud, dus het temperatuurverschil had je wel in dat vliegtuig."In totaal werden acht passagiers aan boord ziek. Het is nog onduidelijk waardoor ze ziek werden. Twee van de passagiers zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Zij hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Van de Belt en de andere passagiers zijn met een vervangend toestel alsnog naar Antalya vertrokken.