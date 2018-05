Deel dit artikel:











Hoe beleeft een conciërge de eindexamens? "Je hebt toch een bepaalde band met de leerlingen" (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

BEILEN - Duizenden scholieren in Nederland ploeteren de komende weken op hun eindexamen. Niet alleen voor leerlingen en leraren, maar ook voor conciërges brengt dat de nodige spanning met zich mee.

Geschreven door Robert Jansema

Micha van den Dobbelsteen werkt al ruim 15 jaar als huismeester op christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh in Beilen. Ook dit jaar liggen de voorbereidingen in zijn handen: een eervolle taak.



Vroeg uit de veren

De examens begonnen pas om 13.30 uur, maar toch was Micha al vroeg op school. Om 07:00 uur was hij al druk bezig met alle voorbereidingen. "Lokalen inrichten, woordenboeken en kladpapier neerleggen, pakjes fruitdrank uitdelen. Er komt veel bij kijken", vertelt Van den Dobbelsteen.



Spanning

"Ook voor mij is het natuurlijk spannend. Je bent toch wel vier jaar betrokken met de leerling dus je hebt wel een bepaalde band met ze. Ik hoop dat ze allemaal slagen, maar dat hebben ze zelf in handen", vertelt Micha.



Zodra de leerlingen binnen komen is Micha volop in de weer. De conciërge heeft de touwtjes in handen en leidt alles in goede banen. De mobiele telefoons worden ingeleverd en de examens kunnen beginnen.



De landelijke eindexamens duren tot 29 mei. "De komende twee weken herhaal ik dit riedeltje nog wel even", sluit Micha af.