DNA-onderzoek wijst uit: dier bij Appelscha was wolf

APPELSCHA - Het dier met kenmerken van een wolf, dat 14 april bij het Friese Appelscha en Boijl werd gezien, was daadwerkelijk een wolf.

Dat blijkt uit DNA-onderzoek, meldt de provincie Friesland aan Omrop Fryslân . De wolf beet bij Boijl drie schapen dood.Een inwoner van het gebied filmde het dier , nadat zijn dochter zei dat ze een wolf had zien lopen.Ook in Drenthe zijn de laatste tijd meerdere keren dieren gezien die op wolven leken. Ook zijn op een aantal plekken schapen doodgebeten, zoals eind maart bij Oosterhesselen . Door het onderzoeken van dode schapen uit verschillende plekken in Drenthe is gebleken dat onlangs in ieder geval twee wolven door onze provincie hebben gestruind.