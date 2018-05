Uitslaande brand in boerderij in Leutingewolde

LEUTINGEWOLDE - In Leutingewolde bij Roden woedt op dit moment een uitslaande brand in een rietgedekte boerderij aan het Westeinde.

Er waren geen mensen in de boerderij toen de brand uitbrak. De boerderij moet als verloren worden beschouwd. Voor zover bekend stonden er geen dieren in de stallen.De brand is volgens de brandweer ontstaan tijdens kluswerkzaamheden bij de boerderij. Er is sprake van veel rookontwikkeling.In een NL-Alert adviseert de brandweer ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.