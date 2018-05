Uitslaande brand legt boerderij in Leutingewolde in de as [update]

LEUTINGEWOLDE - Een uitslaande brand heeft een rietgedekte boerderij en een aantal schuren verwoest in Leutingewolde bij Roden.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Voor zover bekend stonden er geen dieren in de stallen. De brand is volgens de brandweer ontstaan tijdens kluswerkzaamheden bij de boerderij. RTV Noord meldt dat er in een schuur werd geklust aan een auto. Die vloog in brand, omdat er verkeerde brandstof in zat.Er was sprake van veel rookontwikkeling. De brandweer adviseerde omwonenden daarom in een NL-Alert ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.