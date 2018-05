Internetoplichter maakte zeker zeventien Drentse slachtoffers

LEEUWARDEN/ASSEN - Hij maakte slachtoffers in onder meer Hoogeveen, Zuidwolde en Meppel. Een 37-jarige man uit Sneek staat vandaag voor de rechter in Leeuwarden voor honderden gevallen van internetoplichting.

De rechtbank in Leeuwarden trekt in totaal drie dagen uit voor de fraudezaak. De Fries heeft door het hele land heen honderden slachtoffers gemaakt. Uit de dagvaarding blijkt dat zeventien van hen in Drenthe wonen.Een webwinkel deed aangifte tegen de man en de politie startte een onderzoek. Daarbij werd duidelijk dat de verdachte zich vermoedelijk op grote schaal bezighield met computervredebreuk, oplichting en fraude. De verdachte werd op 11 juli 2016 aangehouden in een hotel in Zwolle.De 37-jarige man bood zichzelf aan bij bedrijven als websitebouwer. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij voor verschillende bedrijven een webwinkel gemaakt. Op de website verborg hij een geheime functie die alle gebruikersnamen en wachtwoorden aan hem doorgaf.Die gegevens gebruikte hij vervolgens om op naam en rekening van zijn slachtoffers dure spullen te bestellen. De buit bestond uit zeker elf iPads, dure laptops en allerlei andere elektronische apparatuur. De man verduisterde ook een Audi A4 bij een autoverhuurbedrijf.Hij las ook persoonlijke e-mails van klanten en met die informatie deed hij zich voor als zijn slachtoffer en vroeg vrienden en familie om geld. Op die manier maakte hij vele duizenden euro's buit.Een van de slachtoffers is Ria Harder uit Lemmer: "Ik kreeg een berichtje van een vriendin op Facebook." Het berichtje is verstuurd via het account van haar vriendin. "Ze had iets geboekt, maar haar pas deed het niet. Of ik het bedrag even wilde voorschieten, dan zou ik het de volgende dat terugkrijgen." Ria maakt het bedrag over, maar dat blijkt een fout. Niet haar vriendin krijgt het geld, maar de oplichter.De verdachte begaf zich op het criminele pad om zijn eigen verslavingen te kunnen betalen. "Hij was onder meer gokverslaafd en dit was een manier om veel geld binnen te krijgen. Want het gaat om veel geld, minimaal honderdduizend euro", zei persofficier van justitie Pieter van Rest vorig jaar.