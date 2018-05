Festival rond Formule 1 op TT Circuit zonder geld van gemeente

ASSEN - Assen steekt geen cent in de Formule 1. Niet in mogelijke aanpassing van wegen op en rond het circuit, maar ook niet in festivalactiviteiten.

Die afspraak hebben de nieuwe collegepartijen ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij PLOP en VVD gemaakt in het bestuursakkoord dat vandaag is gepresenteerd.Mocht er een festival komen, dan op en rond en TT Circuit en niet in de stad. "Anders kost het de gemeente weer geld", zegt Bert Wienen, fractievoorzitter van de ChristenUnie. "En we hebben al een groot festival in de stad met de TT."De collegepartijen onderschrijven in het nieuwe bestuursakkoord 'dat de Formule 1 voor Assen zeker een economische spin-off heeft'. "Maar de organisatie van het evenement zien we als een commercieel gebeuren, waarin we geen geld steken", aldus het bestuursakkoord."Op het moment dat we een festival rond de Formule 1 naar de stad toehalen, zal er als eerste bij ons worden aangeklopt voor geld. Dat willen we niet. We betalen al aan het TT Festival en andere evenementen. Dat zijn we niet van plan met een feest rondom de Formule 1", zegt Bert Wienen.Jaarlijks stopt Assen 270.000 euro In het TT Festival. Een groep horecaondernemers steekt zelf een half miljoen euro in de vermaakpleinen op het TT Festival. Volgens Bert Wienen is de gemeentelijk bijdrage voor het motorfeest 'wel genoeg' en is dat voor de Formule 1 - 'als die echt naar Assen komt' - 'niet de bedoeling'.Het is niet zo dat Assen helemaal niks wil doen voor de Formule 1. "We faciliteren het evenement. Dat betekent dat we meewerken aan vergunningen en we zetten mensen in om de veiligheid te bewaken en alles in goede banen te leiden", zegt Wienen. "Maar nu is de afspraak dat we er geen geld in steken."Of 'nu niet' ook 'nooit niet' betekent, wil Wienen niet zeggen.De provincie gaf vorige week nog aan eventueel geld te willen steken in aanpassing van de infrastructuur op en rond het TT Circuit, mocht het mondiale racecircus naar Assen komen.De afspraak rond de Formule 1 lijkt ook een knieval naar GroenLinks. Dat zit voor het eerst in Assen in het college van B en W en is verklaard tegenstander van de autoraces, "want dat past totaal niet bij onze duurzame doelstelling", zegt wethouder Gea Smith."Maar wij gaan er als Assen ook helemaal niet over, of de Formule 1 hier naartoe komt. Die beslissing ligt elders. We zijn er in principe op tegen, maar als het dan toch komt leggen we ons erbij neer, en gaan we als gemeente Assen niet verder dan alleen het verstrekken van vergunningen en mensen."Ook voor het WK Wielrennen in 2020 wil Assen geen financiële bijdrage leveren. Maar bij het wielerevenement is de gemeente wel bereid aanpassingen te doen in de infrastructuur. Dan gaat het om het tijdelijk verwijderen van verkeersdrempels uit het gemeentelijk wegennet, omdat die anders het wielerpeloton in de weg zitten.Verder werkt Assen ook hier mee aan vergunningen en stelt mensen beschikbaar.