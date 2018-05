Vijf vragen over gestolen politie-uniformen

HAREN/ASSEN - Dieven hebben het afgelopen jaar meerdere keren politie-uniformen gestolen in Noord-Nederland.

Afgelopen weekend gebeurde dat nota bene bij het politiebureau in Haren . Eerder raakten drie agenten in Groningen en Friesland hun uniform kwijt bij woninginbraken.Het lijkt misschien een trend, maar volgens politiewoordvoerder Leon Veldt komt het niet heel vaak voor dat een uniform wordt gestolen. Naast de vier inbraken in Noord-Nederland kent hij nog een voorbeeld in Utrecht en een in het Brabantse Zevenbergen."In Utrecht werd ruim twee maanden geleden een pakketbezorger overvallen. Uit zijn busje werden onder andere politie-uniformen gestolen." Een maand later werden de uniformen teruggevonden en de verdachten op gepakt. "In Zevenbergen werd in oktober vorig jaar politiekleding gestolen bij een stomerij. De kleding en daders zijn nog spoorloos."Iedere agent is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen uniform. "Als een uniform gestolen wordt bij bijvoorbeeld een woninginbraak is dat natuurlijk heel vervelend", zegt Veldt. "Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen,je kunt niet uitsluiten dat er iets gestolen wordt. Ik heb tienduizenden collega's die allemaal meerdere setjes kleding hebben. We kunnen die spullen niet voor iedereen in beheer houden."Mensen die de stoppen met hun werk bij de politie moeten hun kleding weer inleveren, maar dat gebeurt niet altijd. "Soms geeft iemand een oud t-shirt aan de toneelvereniging om te gebruiken bij een voorstelling. Het wordt dan vaak uit goedheid gegeven door een agent, maar het mag niet", vertelt politiewoordvoerder Veldt.De meeste politiekleding die is afgeschreven wordt na inlevering vernietigd. "In de toekomst willen we alle kleding gaan recyclen. In Den Haag loopt op dit moment een proef."Mensen kunnen die kleding aantrekken bij de toneelvereniging, met carnaval of bijvoorbeeld als studentengrap. "Het wordt natuurlijk vervelender als mensen misbruik maken van de uniformen". stelt politiewoordvoerder Leon Veldt.Hij heeft in het verleden meegemaakt dat nepagenten probeerden om bij mensen in huis te komen. Gestolen uniformen worden soms ook misbruikt om buitenlandse automobilisten van de weg te halen en ze een nepbekeuring te geven die contant betaald moet worden. "Per jaar maken we dat een keer of vijf mee", aldus Veldt.Politiemensen hebben altijd een legitimatiebewijs bij zich; een kaart waarop hun naam, functie en pasfoto staat. "Je kunt altijd vragen of een agent zich legitimeert. Bij twijfel zou ik zeggen, bel desnoods het politienummer 0900-8844 en vraag of de persoon in kwestie echt bij de politie werkt", zegt Leon Veldt. "Mijn ervaring is dat een nepagent echt niet wacht op de uitkomst van dat gesprek en de benen neemt."