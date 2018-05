Geen training, maar dagje wellness voor spelers FC Emmen

VOETBAL - Een dag na de zenuwslopende wedstrijd in Nijmegen stond er vandaag geen training op het programma voor de selectie van FC Emmen. De mannen van trainer Dick Lukkien hadden een hersteldagje, in een welness center.

Eigenlijk stond er voor de selectie een vrije dag gepland, maar na het duel tegen NEC werd besloten om toch even bij elkaar te komen."Een prima idee", vond aanvaller Cas Peters. "Even met z'n allen ontspannen is heerlijk. Het was een zware middag op het gewone gras in Nijmegen. We hebben heel veel meters moeten maken en de pijp was ook echt leeg."Morgen om 10.30 uur traint de selectie van Lukkien weer. "Besloten? Nee hoor", aldus trainer Dick Lukkien. "Onze deuren staan gewoon open." Hoe anders is dat bij Sparta. De selectie van trainer Dick Advocaat traint morgen achter gesloten deuren en de pers krijgt alleen woensdag een momentje.RTV Drenthe Sport is woensdag aanwezig in Rotterdam om de sfeer te proeven en de verwachtingen te peilen. Of Dick Advocaat onze verslaggever te woord wil staan is nog onduidelijk. De club laat weten dat dit nog onzeker is."FC Emmen traint deze week drie keer in de ochtend en de uitzwaaitraining, voor het uitduel tegen Sparta, is zaterdagmiddag. Hieronder de tijden: