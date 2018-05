Verloskundigen Zuidwest-Drenthe: verloskunde in Hoogeveen is onmisbaar

HOOGEVEEN/EMMEN - De verloskundigen uit de regio Hoogeveen hebben een brandbrief gestuurd over de mogelijke sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Ziekenhuis Bethesda.

Ze luiden de noodklok, omdat ze zich ernstige zorgen maken over de geboortezorg in de regio Hoogeveen als Zorggroep Treant besluit de afdelingen te sluiten. "De acute verloskunde in Hoogeveen is onmisbaar", schrijven de verloskundigen in hun brief.Morgenmiddag worden medewerkers van de zorggroep met ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal ingelicht over de toekomst van de verloskunde en kindergeneeskunde.Door een tekort aan kinderartsen zijn de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheper Ziekenhuis in Emmen sinds half december tijdelijk gesloten. Vrouwen uit de regio Emmen die willen bevallen en zieke kinderen moeten nu naar Hoogeveen, Hardenberg, Assen of Stadskanaal. Het is nog steeds niet gelukt om genoeg kinderartsen te vinden. Daarom heeft Treant plannen om in één of twee ziekenhuizen kinder- en verloskundeafdeling permanent te sluiten, zodat er minder artsen nodig zijn.Omdat minister Bruins van Medische Zorg vorige maand al pleitte voor het behoud van acute verloskunde in Emmen, ligt het voor de hand, dat óf Stadskanaal óf Hoogeveen, of allebei de ziekenhuizen verder moeten zonder verloskunde en kindergeneeskunde. Ook de kinderartsen binnen Treant hebben een voorkeur voor Emmen.De verloskundigen uit de regio Hoogeveen sluiten zich aan bij de vakgroep gynaecologen binnen Treant, die van mening zijn dat twee ziekenhuizen verloskunde en kindergeneeskunde moeten houden: Emmen én Hoogeveen.De verloskundigen maken zich grote zorgen over het behoud van de veiligheid, kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de verloskundige zorg in de regio Hoogeveen als de afdelingen zouden sluiten. In het gebied heeft 67 procent van de inwoner een lagere sociale status. In die groep is de babysterfte het hoogst en acute verloskunde in de buurt dus erg belangrijk, aldus de verloskundigen."Er is een noodplan gemaakt, waarbij er in Hoogeveen minder kinderartsen nodig zijn, maar waarbij wel de juiste zorg kan worden gegeven voor de acute opvang van de pasgeborene", schrijven ze in de brief. "Als er op termijn wel meer kinderartsen zijn, kan de kinderafdeling weer naar de normale setting worden teruggebracht."Het CDA in Hoogeveen ondersteunt de brandbrief . De partij heeft aangekondigd donderdag tijdens de raadsvergadering vragen te gaan stellen aan de wethouder zorg.