Hoe deden onze Drentse eindexamenkandidaten het op de eerste dag?

ASSEN - Vandaag hadden veel leerlingen hun eerste eindexamen. De drie Drentse leerlingen die wij deze examenperiode volgen mochten ook aan de bak. Zoals Mathilde Knol uit Balloo, die het havo-examen natuurkunde maakte.

"Het kon beter", zegt Mathilde als ze de examenhal uit komt lopen."Er zaten een paar vragen bij die ik echt niet wist, maar een paar andere wel." Vooral de vragen over krachten waren moeilijk. Hoewel ze zich goed had voorbereid, vond ze het toch spannend dat het nu echt is begonnen: "Toen ik naar binnen liep was ik zo zenuwachtig!"Annabel Akkers uit Meppel doet examen vmbo op Stad en Esch. Zij had vandaag Nederlands. "Ik was heel zenuwachtig van tevoren, maar toen ik klaar was had ik er wel een goed gevoel over. Ik had het lastiger verwacht en vond het wel meevallen. Ik heb dyslexie en had een half uurtje extra. Voor morgen ben ik nu wat meer ontspannen. Dan heb ik wiskunde en daar ben ik op zich wel goed in."Maarten ter Haar van het VWO uit Emmen zwoegde vandaag op zijn wiskunde-examen. "Formulewerk, dat ligt me wel", aldus Maarten. Het examen ging hem dan ook redelijk goed af. "Alle vragen waren wel te doen. Bij een paar had ik niet meteen gezien dat ik de rekenmachine mocht gebruiken, maar toen ik dat doorhad ging het goed."