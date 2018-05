FC Emmen speelde in 1990 bijna eredivisievoetbal: 'Goh, wat waren we dichtbij'

VOETBAL - Eredivisievoetbal aan de Oude Meerdijk. Gaat het dan toch echt gebeuren? FC Emmen is nog maar 180 minuten verwijderd van z'n allergrootste droom. Alleen Sparta kan er nog voor zorgen dat het in Emmen voorlopig bij dromen blijft.

Het was echt een glorietijd. Ben Haverkort

Het zal geweldig zijn. Ben Haverkort

FC Emmen speelt donderdag om 18.30 uur de thuiswedstrijd tegen Sparta. Radio Drenthe zendt vanaf 18.00 uur uit. De uitwedstrijd in Rotterdam begint zondag om 14.30 uur. Een half uur voor de aftrap begint de uitzending op Radio Drenthe.

Het is lang geleden dat Emmen zó dicht bij de eredivisie was. 28 jaar geleden leek het er even op dat het zou gaan lukken. "Die herinneringen komen wel weer boven, nu we weer in de finale staan", zegt FC Emmen-directeur Ben Haverkort.28 jaar geleden was Haverkort nog linksback van FC Emmen. "Vanmiddag was ik in het stadion en toen sprak ik onder meer met Jan de Jonge. Dan kijk je nog een keer naar die elftalfoto's en dan denk je: 'Goh, wat waren we dichtbij hè'."Omdat FC Emmen de vierde periodetitel won, plaatste het zich voor de nacompetitie. "We zaten toen echt in een enorme flow", weet Haverkort nog. "Onze verdediging met Jan Haak, Frank Veldwijk, Wim Volkering en ikzelf hielden wekenlang de nul. Toen pakten wij de laatste periode en rolden wij de nacompetitie in."FC Emmen plaatste zich toen voor de finale van de nacompetitie door in de poulefase twee keer te winnen van FC Wageningen. Heracles, de andere tegenstander, werd één keer verslagen. De andere wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Tegenstander in de finale was sc Heerenveen.Haverkort was toen vol vertrouwen. "We hebben heel even gebaald dat Heerenveen het haalde, maar binnen enkele minuten was iedereen ervan overtuigd dat we ook Heerenveen gewoon kunnen pakken", zei hij in mei 1990 tegen de Leeuwarder Courant.De heenwedstrijd aan de Meerdijk in Emmen leek te eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, maar diep in de blessuretijd was daar ineens een bal van Willem Volkerink. Jan de Jonge won een luchtduel, waarna Rudy Metz scoorde. "En daarna kreeg Gerrie Schaap nog een enorme kans op 2-0", vertelt Haverkort.Het bleef bij die 1-0. Dat was op zich een prima uitgangspositie voor de return in Heerenveen. "Het was de eerste keer voor FC Emmen dat het zó goed ging, het was echt een glorietijd. Er werden tribunes bijgebouwd. We leefden in zo'n roes", aldus Haverkort. "Maar we verloren de wedstrijd in Heerenveen met 2-0."Emmen keek na een kwartier al tegen een 2-0 achterstand aan, door goals van Gert-Jan Verbeek en Marten Dijk. De club uit Drenthe had maar één goal nodig om te promoveren, maar die goal viel niet. FC Emmen was verslagen. Gebroken zelfs."De pijp was echt he-le-maal leeg", herinnert Haverkort zich nog. "Toen had je nog een herkansing, om zo promotie af te dwingen. Maar het was helemaal op." Thuis werd er met 2-1 verloren van NEC, uit in Nijmegen bleef het 0-0.Achteraf gezien was FC Emmen toen eigenlijk geen club voor de eredivisie, geeft Haverkort toe. "Dit was mijn eerste jaar, eigenlijk van al die jongens. Het was echt geweldig, maar toen was Emmen er helemaal niet klaar voor. Maar ja, je schiet de bal natuurlijk niet in je eigen doel. Maar het is dat jaar helaas niet gebeurd."Valt het kwartje 28 jaar wel de goede kant op? De FC Emmen-directeur hoopt natuurlijk van wel. "Het wordt echt spannend allemaal. Drenthe was in 1990 compleet voetbalgek, en dat merk je nu ook. Ik was vanmorgen [maandagochtend, red.] om 8.00 uur op het stadion. En om 8.30 uur stond er een hele rij met mensen om kaartjes te kopen. Dan praat je met wat mensen en komen al die herinneringen aan vroeger weer naar boven."Voor de thuiswedstrijd tegen Sparta, komende donderdag, zijn nog kaarten beschikbaar. "Maar wij raken wel uitverkocht, dat verwachten we wel."De eredivisiedroom van FC Emmen duurt in ieder geval nog tot zondagmiddag, zo rond 16.20 uur. Dan weten we of FC Emmen historie schrijft en naar de eredivisie promoveert. "Het zal geweldig zijn", besluit Haverkort.