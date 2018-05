Supporters FC Emmen vol vertrouwen: We willen PSV, Feyenoord en Ajax

VOETBAL - De Oude Meerdijk, het stadion van FC Emmen, zit donderdagavond bomvol. Dat is de verwachting van directeur Wim Beekman. "Ik verwacht dat we woensdagavond een uitverkocht huis kunnen melden."

Ik stel met alle liefde binnenkort onze nieuwe eredivisiebegroting op. De problemen die anderen zien benader ik als kansen. Wim Beekman, directeur FC Emmen

Via de online-ticketing startte de verkoop gisteravond omstreeks 19.30 uur. "We moesten natuurlijk even afwachten wie de tegenstander zou worden, maar toen eenmaal bekend was dat dat Sparta zou zijn hebben we de online-verkoop gestart. En het ging hard, want binnen drie uur hadden we al 1.500 kaarten verkocht."Ook vandaag was het druk. Online, maar ook bij de balie op het stadion. De supporters hebben vertrouwen in een goede afloop. "Absoluut, ik heb er heel veel vertrouwen in", laat een fan weten. "Ook na gisteren nog. Waar ik het op baseer? Eigenlijk op het hele seizoen. We hebben weliswaar veel gelijkgespeeld, maar zijn ook heel lastig te kloppen." Een andere supporter smacht al jaren naar promotie. "Ik zit al twintig jaar op de Oost-tribune en vind dit geweldig. En ja, het kan echt. Als ze zo spelen als afgelopen donderdag geef ik ons een goede kans, want dat was echt geweldig."Het overgrote gedeelte van de Emmen-fans is wel klaar met de Jupiler League. "Absoluut. We willen allemaal PSV, Feyenoord en Ajax hier hebben, ook al is het maar voor een jaar", laat een supporter weten.Toch zijn er ook andere geluiden. Mensen die liever niet zien dat Emmen promoveert, omdat de kosten dan enorm stijgen en er financiële risico's (moeten) worden genomen. Wim Beekman denkt daar heel anders over. "Wij willen als club heel graag en zijn er ook klaar voor. Tegenover de kosten staat ook een ander inkomstenpatroon, als je kijkt naar tv-gelden en sponsordeals. Ik stel met alle liefde binnenkort onze nieuwe eredivisiebegroting op samen met onze financiële manager. De zorgen of problemen die sommige mensen zien, zie ik als kansen."