Netwerkbeheerder Rendo maakt winst

MEPPEL - Netwerkbeheerder Rendo uit Meppel heeft een goed jaar achter de rug. In 2017 werd een winst van 10,6 miljoen euro gemaakt.

De aandeelhouders, dat zijn gemeenten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel, krijgen samen zo'n 7,5 miljoen euro uitgekeerd. De rest stort Rendo in de reserves. Rendo wil het geld gebruiken om te investeren in hun netwerk en in de energietransitie.Algemeen Directeur Eddy Veenstra zegt tevreden te zijn. ‘’ Het financiële resultaat ligt in lijn met de begroting. Onze nieuwe dochterondernemingen N-TRA (energietransitie) en RE-NET (glasvezel) hebben hun portefeuille goed kunnen uitbreiden."Directie en Raad van Commissarissen hebben besloten zich de komende jaren meer in te zetten op het vervangen van fossiele brandstoffen als gas door biogas. Nu distribueert RENDO 3 procent groen gas. Er zijn inmiddels contracten getekend om dit percentage te verhogen naar 9 procent in 2019.Een andere tak is de aanleg van glasvezelkabel. In tien gemeenten is dochteronderneming RE-NET betrokken bij de aanleg.De winst van Rendo was in 2016 een stuk hoger. Zo'n 13,6 miljoen euro. Volgens directeur Eddy Veenstra is het verschil wel te verklaren. Het bedrijf heeft het geld gebruikt voor de afwikkeling van de fraudezaak