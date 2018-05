Deel dit artikel:











Eén ongeldige stem voor wethouder Otter: ‘Ik denk dat iemand een foutje maakte’ Het nieuwe college met vlnr. Raymond Wanders, Robert Kleine, Bouke Arends, René van der Weide en Jisse Otter (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

EMMEN - Het nieuwe gemeentebestuur van Emmen kan aan de slag. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn de nieuwe wethouders vanavond geïnstalleerd. Wethouder Jisse Otter was de enige die niet unaniem door de raad werd verkozen.

Geschreven door Steven Stegen

Otter, die ook de afgelopen periode al wethouder voor Wakker Emmen was, kreeg 35 geldige stemmen van de raadsleden en een ongeldige stem. Zijn collega’s René van der Weide, Bouke Arends, Raymond Wanders en Robert Kleine kregen wel de steun van alle 36 aanwezige raadsleden.



Otter kon wel een beetje lachen om de situatie. “Maar het is ook wel een beetje jammer. Ik denk dat iemand gewoon een foutje maakte. Maar ik mag niet klagen, voel me geen aangeschoten wild. Vier jaar geleden was het veel erger, toen waren er grappenmakers die op Imca Marina stemden.”



De installatie van de vijf wethouders, waarbij Wanders (PvdA) de enige nieuwkomer is, was een serieuze aangelegenheid. De raadsleden moesten voor elke kandidaat een stembiljet invullen.



Risico-analyse

Nieuw in Emmen was een risico-analyse integriteit. “Niet verplicht, maar wel een toets die je steeds vaker ziet en die naar mijn inschatting ook nog wel verplicht gaat worden”, aldus burgemeester Eric van Oosterhout.



Bij die toets is onder andere gekeken naar de nevenfuncties van de nieuwe wethouders en naar hun financiële positie. “Je wilt uitsluiten dat ze mogelijk chantabel zijn”, aldus voorzitter Carmen Hoogeveen van de commissie die de geloofsbrieven van de nieuwe bestuurders onderzocht. Alle vijf wethouders kwamen trouwens glansrijk door de screening.



Door de installatie van de wethouders zijn er ook vijf nieuwe raadsleden aangetreden. Het gaat om Dewy Leal (Wakker Emmen), Eddy de Vries (Wakker Emmen), Henk Sulmann (PvdA), Jeroen Mulder (PvdA) en Dirk van Dijken (CDA).