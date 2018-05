Deel dit artikel:











Insectenhotel in Bargerveen door brand verwoest Het Huussie van Uneken zoals de beheerder het aantrof (foto: Twitter/@JansdeVries)

Het Huussie van Uneken is gebouwd in 1944 en werd bewoond door een gelijknamige familie. Nadat de boerenfamilie jaren later naar Zwartemeer verhuisd was, kocht Staatsbosbeheer het 'huussie'. De laatste acht jaar was het in gebruik als insectenhotel. Boswachter Jans de Vries meldt op Twitter dat de beheerder vanochtend de nog smeulende resten van het voormalige huis aantrof. De Vries gaat niet uit van brandstichting, zegt hij tegen Emmen.nu . De boswachter vermoedt dat een blikseminslag de brand heeft veroorzaakt.Hij heeft de brandweer benaderd om te kijken of de oorzaak nog te achterhalen is.[tweet:https://twitter.com/JansdeVries/status/996040619540865025/photo/1]Het Huussie van Uneken is gebouwd in 1944 en werd bewoond door een gelijknamige familie. Nadat de boerenfamilie jaren later naar Zwartemeer verhuisd was, kocht Staatsbosbeheer het 'huussie'. De laatste acht jaar was het in gebruik als insectenhotel.