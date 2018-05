Deel dit artikel:











Drie afscheidsrecepties voor drie wethouders in Assen: geldverspilling? De uitnodigingen voor de drie verschillende afscheidsrecepties van de wethouders (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Drie vertrekkende wethouders in Assen, met voor alledrie een eigen afscheidsreceptie deze maand, op drie verschillende locaties buiten het stadhuis. Moet kunnen, vindt de gemeente, 'want ze verdienen het'. Verspilling van gemeenschapsgeld, reageren criticasters.

Wethouder Ruud Wiersema (PLOP) was 20 jaar politiek-bestuurlijk actief in Assen, bijna drie bestuursperiodes als wethouder en twee periodes er tussenin als fractievoorzitter. Op zijn 63ste vindt hij het welletjes. Zijn afscheidsreceptie is dinsdag 29 mei in het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos.



Albert Smit (PvdA) was acht jaar wethouder. Daarvoor was hij vanaf 2007 raadslid, wat hij trouwens nu weer is geworden. Noodgedwongen, omdat de PvdA na decennialang regeren ineens buiten het college valt in Assen. Zijn receptie is op vrijdag 31 mei in de exclusieve Legends Club op het TT Circuit.



En Anry Kleine Deters (D66) vertrekt ook noodgedwongen. De Emmense kwam dik een half jaar geleden in het Asser college terecht, als opvolger van de vertrokken wethouder Maurice Hoogeveen. En ze mocht van D66 opnieuw wethouder worden in Assen, maar ook die partij viel af bij de coalitievorming. En dus neemt Kleine Deters woensdag 23 mei afscheid in restaurant-grand café Liff in het stadscentrum.



Waarom drie keer apart?

Je zou toch denken, als er drie wethouders tegelijk stoppen, dan organiseer je een mooi afscheidsfeest in het Asser stadhuis, voor alledrie wethouders in één keer. Wel zo efficiënt en kostenbesparend. En voor veel externe contacten 'agendatechnisch' ook veel handiger, zodat die niet drie keer acte de presence te hoeven geven. Wel zo duurzaam ook. En ze treden komende donderdag trouwens ook alledrie tegelijk af, want dan begint het nieuwe college.



Maar op het Asser stadhuis vinden ze dat het 'persoonlijker' moet zijn, dat afscheid nemen. "De wethouders verdienen dat ook", vindt burgemeester Marco Out, "om toch waardering te laten blijken voor al hun inzet."



Dag en nacht klaarstaan

En die inzet is: "Letterlijk dag en nacht hebben ze klaargestaan voor Assen en de Assenaren."

Toch is er in de provinciehoofdstad nog wel even met het idee gespeeld om één grote afscheidsbijeenkomst te organiseren. "Maar in overleg is besloten om het persoonlijk te maken", zegt Out.



Het voornaamste verschil zou hem zitten in 'het eigen netwerk' dat elke wethouder heeft. "Bij één bijeenkomst zou niet iedereen voor iedereen komen. En het persoonlijke karakter zou dan veel minder zijn", aldus Out.



Wie koos locaties?

De keus was vervolgens aan de drie wethouders zelf om 'hun eigen passende afscheidslocatie te vinden'. Dat die allemaal buiten de deur zijn, maakt de boel niet per se zoveel duurder, stelt Out, dan een receptie op een gemeentelocatie. "Op het stadhuis hebben we geen eigen bedrijfsrestaurant, dus daar zouden we ook catering moeten inhuren. Dat maakt de kosten van de externe locaties niet veel hoger."



Wat kost het?

Wat alles bij elkaar gaat kosten, met drie afzonderlijke afscheidsrecepties op drie verschillende plekken in Assen? Dat is moeilijk te zeggen, volgens burgemeester Out, "want dat zal afhangen van de opkomst." Zijn schatting is dat het trouwens wel ophoudt bij zo'n 2.500 euro per bijeenkomst.



Of dat ook zo is, zal moeten blijken. Maar de drie afzonderlijke afscheidsrecepties doen duidelijk de wenkbrauwen fronsen, blijkt uit negatieve reacties op social media, in de politieke wandelgangen van Assen en daarbuiten. En voor vertrekkend wethouder Ruud Wiersema, zo zei hij zaterdag in Cassata, 'had het helemaal niet zo gehoeven'. "Het is niet mijn voorstel geweest, en ik vind het ook niet nodig." Terwijl hij toch de langstzittende is.



Anders in Tynaarlo

Dat het ook anders kan, bewijst buurgemeente Tynaarlo. Daar vertrekken ook drie wethouders: Nina Hofstra (VVD), Henk Berends (PvdA) en Miriam van Dijk (D66). Zij hebben met zijn drieën wel een gezamenlijke afscheidsreceptie. Maar niet op het gemeentehuis in Vries, maar in het bedrijfsrestaurant van Groningen Airport Eelde. "Van het vliegveld zijn we als gemeente toch aandeelhouder", zegt burgemeester Marcel Thijsen. "Dus kiezen we daarvoor."



De reden dat ze het in Tynaarlo ook 'buiten de deur' zoeken is een heel simpele, legt Thijsen uit. "Op het gemeentehuis is het beleid dat we geen alcohol schenken, om problemen te voorkomen. En bij zo'n afscheidsreceptie moet een borrel toch wel kunnen."



En ook op de centjes wordt goed gelet. "Een receptie rond één persoon mag nooit meer dan 1.500 euro kosten, dat hebben we vastgelegd, en daar letten we scherp op", aldus Thijsen.



In Westerveld twee feestjes

Ook in de gemeente Westerveld vertrekken drie wethouders tegelijk, morgenavond in de raad. Daar zijn uiteindelijk twee afscheidsrecepties voor geregeld. Woensdag 23 mei zwaait wethouder Eric van Schelven (PvdA) af, met een feestje in de hal van het gemeentehuis in Diever. Voor de aanstaande ex-wethouders Homme Geertsma (CDA) en Klaas Smidt (VVD) volgt een gezamenlijk afscheid, een week later, op 31 mei, ook in het gemeentehuis.



Waarom niet samen?

Volgens burgemeester Rikus Jager van Westerveld had een afscheid voor alle drie wethouders tegelijk 'zeker gekund'. "Maar Van Schelven had eind vorig jaar al aangegeven dat hij na deze raadsperiode zou stoppen. En hij wilde ook alvast een datum prikken, om zijn netwerk tijdig in te lichten. Dat is gebeurd."



Voor Smidt en Geertsma, die beide weer wethouder wilden worden, is pas kort geleden duidelijk geworden dat ze moeten vertrekken, door een andere coalitiesamenstelling. "Hun afscheidsdatum is daarom nu pas geprikt, en dat wordt 31 mei," besluit Jager.