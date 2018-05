Organisaties omwonenden vliegvelden slaan handen ineen

EELDE - Organisaties van omwonenden van de zes vliegvelden in Nederland, waaronder Groningen Airport Eelde, bundelen de krachten om de groei van de luchtvaart te verminderen. Samen hebben ze een Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht.

Grote zorgen van de clubs is de CO2-uitstoot van de luchtvaart, meldt de NOS . Ze stellen dat de groei moet worden beteugeld. Anders zouden de inspanningen die zijn gedaan om de uitstoot te verminderen grotendeels voor niets zijn geweest, zeggen ze.Luchtvaartmaatschappijen moeten net als andere ondernemingen hun CO2-uitstoot terugdringen en op vliegtickets en kerosine, nu btw-vrij, moeten dezelfde belastingen komen als bij trein, bus en auto.Naast de CO2-uitstoot maken de clubs zich zorgen over de geluidshinder en de veiligheid in de omgeving van de vliegvelden. Om hier aandacht voor te vragen, organiseren ze op 23 juni een landelijke protestdag in verschillende steden. Na de zomer wil het LBBL voorstellen en eisen kenbaar maken aan de Tweede Kamer.