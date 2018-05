Deel dit artikel:











FC Emmen tegen Sparta in uitverkochte Oude Meerdijk Directeuren Ben Haverkort en Wim Beekman hebben het bordje uitverkocht moeten ophangen (foto: RTV Drenthe) De Oude Meerdijk (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie/degradatie tussen FC Emmen en Sparta Rotterdam is uitverkocht. Vanochtend ging de laatste kaart over de toonbank.