Treant concentreert kindergeneeskunde in Emmen

EMMEN - De Treant Zorggroep kiest voor het Scheper Ziekenhuis in Emmen als centrale locatie voor klinische verloskunde en kindergeneeskunde. Dat hebben de personeelsleden zojuist te horen gekregen.

Het besluit van de Raad van Bestuur heeft vergaande gevolgen voor Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.Treant besloot in december vanwege een tekort aan kinderartsen om deze vorm van zorg alleen nog in Hoogeveen en Stadskanaal aan te bieden. De Raad van Bestuur probeerde nieuwe kinderartsen te werven, wat maar beperkt lukte. Intussen is aan kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen advies gevraagd. Vandaag hakte Treant de knoop door.De keus voor Emmen zat er aan te komen. Volgens de kinderartsen is het Scheper Ziekenhuis de meest logische locatie. Het liefst hadden ze ook Hoogeveen er bij willen houden, maar financieel en qua bezetting blijkt dit geen haalbare kaart.Het verdwijnen van verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal is voor de ziekenhuizen een groot verlies. Het zorgt ervoor dat het aanbieden van acute zorg, waarbij snelle operaties uitgevoerd worden, niet meer mogelijk is. Critici vrezen dat dit op termijn de positie van de twee ziekenhuizen ondermijnt.Voor zwangere vrouwen in Zuidwest-Drenthe betekent het besluit dat ze naar Zwolle, Assen, Emmen of Hardenberg moeten uitwijken.Intussen blijft Treant in overleg met het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Samen onderzoeken ze de mogelijkheid om een nieuw ziekenhuis in Drenthe te bouwen waar complexe en acute zorg wordt aangeboden.Nieuw is dat de twee partijen nu hebben afgesproken dat ze ook nauwere samenwerking op korte termijn gaan onderzoeken. Een speciale stuurgroep buigt zich daarover en komt voor deze zomer met aanbevelingen. Een fusie zou volgens de ziekenhuizen niet aan de orde zijn.