Deel dit artikel:











Stalker uit Emmen plaatst seksadvertenties van ex-vriendin De rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

GASSELTERNIJVEEN - Vier uur per dag was een man uit Emmen bezig zijn ex-vriendin het leven zuur te maken. Tussen november 2016 en eind maart vorig jaar plaatste hij onder meer seksadvertenties op internet uit naam van de vrouw. Ook hing hij flyers op in haar woonplaats Gasselternijveen met haar foto en telefoonnummer en de boodschap dat ze zich aanbood als prostituee.

De officier van justitie eist daarom 220 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf tegen de 37-jarige Emmenaar. Ook wil ze dat hij 8.500 euro schadevergoeding betaalt aan zijn ex-vriendin. De vrouw is behoorlijk getraumatiseerd door wat er is gebeurd, bleek tijdens haar slachtofferverklaring die ze huilend voorlas.



Vreemde mannen aan de deur

De Gasselternijveense werd regelmatig gebeld en kreeg honderden sms-berichten waaruit bleek dat er iemand was die haar constant in de gaten hield. Ze wist niet van wie de berichten kwamen. Ook kreeg ze een paar vreemde mannen aan de deur, die reageerden op seksadvertenties op internet.



Verder vond ze houten blokjes met spijkers achter haar autobanden en werd haar uitlaat volgespoten met purschuim. Dat laatste gebeurde op 24 maart toen de doodsbange vrouw inmiddels een beveiligingscamera had gekocht. Op de beelden herkende ze haar ex-vriend, van wie ze al een tijdje vermoedde dat hij er iets mee te maken had.



'Opgekropte woede'

De twee hadden in 2016 een relatie gekregen en aan het eind van dat jaar zette de vrouw daar een punt achter. De man lag ondertussen nog in scheiding met zijn ex-vrouw, die hij voor de Gasselternijveense had verlaten. Ook verloor hij in dezelfde periode zijn baan.



“Ik was overspannen. Alle ellende had ik opgekropt, omdat ik er niet over praatte”, legde de Emmenaar tijdens de rechtszaak uit. “Al mijn woede richtte ik op mijn ex-vriendin, omdat zij de laatste was die me pijn heeft gedaan. Ik schaam me diep.”



De man heeft alles bekend, alleen zei hij niet meer te weten wanneer hij precies wat had gedaan. “Ik was volledig doorgedraaid en sliep soms maar acht uur in een week.”



Verminderd toerekeningsvatbaar

Een psycholoog die hem onderzocht, concludeerde dat de man inderdaad overspannen was en een stoornis heeft. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door de behandeling die hij inmiddels krijgt, wordt de kans op herhaling als laag ingeschat.



De man is ook niet eerder met justitie in aanraking geweest, heeft inmiddels weer werk en een nieuwe vriendin. “Als ik mensen na mijn arrestatie vertelde wat ik had gedaan, zeiden ze: ‘Jij?’ Zoiets hadden ze nooit van mij verwacht.”



'Verloren jaar'

Zijn ex-vriendin is er een stuk minder aan toe. Zij wordt behandeld voor haar trauma’s. “Ik wantrouw andere mensen. 2017 is voor mij een verloren jaar. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. De schade die je hebt aangericht, is veel groter dan ik had verwacht.”



Het verhaal van de vrouw, ging de Emmenaar door merg en been, zei hij aan het eind van de zitting. Op 29 mei bepaalt de rechtbank wat voor straf hij krijgt.