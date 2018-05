'Hubtaxi vervangt Regiotaxi maar is geen verbetering'

HOOGEVEEN - De nieuwe Hubtaxi van Publiek Vervoer is een verslechtering van de oude vervangend vervoersvorm Regiotaxi. Dat zegt Ov-watcher Nico Takkenberg.

Beide kleinschalige vervoersvormen zijn bedoeld om te kunnen reizen naar plekken waar het openbaar vervoer niet komt of op tijden dat er geen regulier ov rijdt. De Hubtaxi rijdt van en naar vervoersknooppunten zoals bus,- en treinstations.Volgens Takkenberg discrimineert de Hubtaxi op grond van afstand en startplaats. "Sinds 9 april is de Regiotaxi over gegaan naar de Hubtaxi van Publiek Vervoer. Ten opzichte van de oude Regiotaxi zijn er essentiële verschillen. Het belangrijkste knelpunt: volgens de nieuwe spelregels van de Hubtaxi mogen geen ritten meer worden gemaakt binnen een straal van drie kilometer vanaf een huisadres voor een deur-tot-deur rit. Is de afstand van de hub naar het gewenste adres meer dan drie kilometer, dan kan de rit wel met de Hubtaxi gemaakt worden."De naam Hubtaxi verwijst naar de 55 vervoersknooppunten zoals bus,- en treinstations waar de vervangend vervoersvorm naar toe rijdt. Vervangend openbaar vervoer is volgens Takkenberg dus alleen nog maar mogelijk van en naar een hub-locatie, terwijl met de Regiotaxi het niet uit maakte of de reis begon of eindigde op een vervoersknooppunt."Als je bijvoorbeeld in Hoogeveen binnen drie kilometer woont van het Bethesda Ziekenhuis en normaal gesproken gebruik maakt van het openbaar vervoer om naar het ziekenhuis te gaan, kan en mag je op grond van afstand geen gebruik meer maken van de Hubtaxi als de normale ov-bus niet meer rijdt. Terwijl dat met een gewone bus wel mag", aldus de ov-watcher."Het is bedoeld als een aanvullende of vervangende ov-voorziening voor die plaatsen waar geen openbaar vervoer is of voor tijdstippen dat er geen regulier ov rijdt. Maar het OV-bureau Groningen Drenthe beschouwt kennelijk nu reizen met het ov op kortere afstanden niet meer als ov-reizen", zegt Takkenberg.Vanochtend praten Provinciale Staten over de begroting en de concessie voor het openbaar vervoer. Takkenberg zal in de Statenvergadering inspreken over de verslechterde Hubtaxi en ook over de nieuwe manier van aanbesteden van het ov in Drenthe en Groningen. Volgens Takkenberg gaat dat mogelijk leiden tot verslechtering van de buslijnen op het platteland en in kleine plaatsen.