Drenten hebben keuze uit 32 architectonische hoogstandjes

ASSEN - Drentse architectuurliefhebbers kunnen vanaf vandaag stemmen op hun favoriete inzending van de publieksprijs van de Drentse Architectuurprijs. Er is een lijst van 32 kanshebbers.

"We vinden dat de jury niet alleen de voorselectie mag maken", zegt jurylid Julietta Zanders. "32 is misschien wat veel, maar als wij zelf al een selectie maken is het niet meer een echte publieksprijs. Deze manier vinden we eerlijker."Zanders is erg in haar nopjes met de kwaliteit van de inzendingen. "Kwaliteit houdt in dit geval niet alleen in wat je mooi vindt en wat niet. Het heeft ook te maken met hoe het materiaal is gebruikt, hoe de compositie is, het interieur, lichtinval en hoe het in de omgeving past", legt Zanders uit. Opvallend is dat er dit jaar volgens haar veel woningen zijn ingezonden.Naast de publieksprijs is er ook een vakprijs. Daar buigen Joop Slangen, Annet Ritsma en Zanders zelf zich over. Van deze kanshebbers zijn er acht door hen geselecteerd. "We hebben eerst gekeken welke de beste waren in de eigen categorie. Naast woningen willen we bijvoorbeeld ook een schaapskooi, theater, school, eigenlijk van alles wat bij de gegadigden bij de beste hebben. Verscheidenheid vinden we belangrijk."De voorselectie is gemaakt op basis van de informatie die voorhanden was. Vervolgens zijn de juryleden de kanshebbers bij langs gegaan om de beste acht te kiezen.Op www.drentsearchitectuurprijs.nl kun je stemmen voor de publieksprijs. Hier staan twee foto's van de architectonische hoogstandjes, plus wat informatie. Op 2 juni wordt de winnaar bekendgemaakt, net als de nummer één van de vakprijs.