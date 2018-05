OM eist 10 jaar cel en tbs voor ombrengen Djamila

ASSEN/PUNTHORST - Voor doodslag op de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen heeft het Openbaar Ministerie tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Freddy D. De Hoogevener heeft volgens de officier van justitie ook ontucht gepleegd met het meisje, omdat hij haar liet toekijken terwijl hij zichzelf bevredigde.

De 47-jarige D. wurgde Djamila Marissen op 14 oktober in zijn auto op een landweggetje bij het Overijsselse gehucht Punthorst. Hij verklaarde bij de politie dat hij verliefd was op het meisje en dat hij met haar wilde vrijen. Toen ze begon te gillen en zei dat ze naar mama wilde omdat D. seksuele toenadering zocht, ging bij hem het licht uit.Hij wurgde haar en bracht haar lichaam die avond naar het politiebureau in Assen, waar hij zichzelf ook aangaf. Tijdens de emotionele rechtszaak ontkende de verwarde Hoogevener dat hij gevoelens had voor het meisje.Hij kende Djamila, omdat hij een relatie had met haar moeder. Bij de rechtszaak waren veel nabestaanden van het meisje aanwezig, onder anderen haar vader en oma’s. Zij hadden het erg zwaar toen de gruwelijke details van de zaak werden besproken.