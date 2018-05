Deel dit artikel:











Nieuw college Borger-Odoorn wil bevolking meer betrekken bij beleid Het beoogde nieuwe college van Borger-Odoorn (foto: RTV Drenthe)

EXLOO - De beoogde wethouders van Borger-Odoorn presenteerden vanmiddag hun coalitieakkoord met de titel ‘Vertrouwd, Vernieuwend, Vooruit!’. Het is een akkoord op hoofdlijnen, zonder echte concrete voornemens.

Geschreven door Steven Stegen

"We willen met de samenleving regeren, niet er over", aldus beoogd wethouder Niek Wind.



Wethouders

Het nieuwe bestuur van Borger-Odoorn bestaat uit wethouders van Gemeentebelangen, VVD en D66. Voor Gemeentebelangen blijft Freek Buijtelaar wethouder en Niek Wind is voor die partij de nieuwe tweede wethouder. Voor D66 blijft Albert Trip wethouder en de VVD komt met Nynke Houwing, die eerder al wethouder in Emmen was.



Fulltime wethouder

"De rode draad is ons akkoord is dat we vooral samen met de samenleving aan de slag willen", zei Wind bij de presentatie. Hij gaat onder andere financiën doen, een portefeuille die in de vorige periode bij partijgenoot Ton Souverein lag. Souverein was parttime wethouder, Wind krijgt een volledige baan. "Maar dat is goed uit te leggen, gezien onze ambities en het takenpakket", vindt Wind.



Kritiek

De oppositie heeft veel kritiek op de gang van zaken rond het akkoord. "Ze hebben de mond vol over beter communiceren, maar ze hebben ons nergens bij betrokken", foetert Alina de Roo van Leefbaar Borger-Odoorn. Ook het CDA, dat de afgelopen vier jaar meebestuurde, is niet blij, maar fractievoorzitter Roelof Tuin wil pas dinsdagavond inhoudelijk reageren. Dan wordt het nieuwe college geïnstalleerd.