'Help mij, ik heb het nodig' Kay Lanjouw (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De 16-jarige Kay Lanjouw uit Emmen heeft last van verslaving en autisme. En juist die combinatie maakt dat hij al jarenlang niet de juiste zorg krijgt.

Geschreven door Petra Wijnsema

De Nationale Ombudsman vindt dat dit veel te vaak gebeurt en kwam gisteren met het rapport 'Zorgen voor burgers', waarin het probleem wordt aangekaart. Eerst de verslaving aanpakken of eerst begeleiding van autisme? Vooral mensen met multi-problematiek zoals Kay worden volgens de ombudsman van loket naar loket gestuurd.



Pingpongen tussen instanties

Kay's moeder is al tien jaar in de weer met vijf of zes verschillende instanties om de goede zorg voor hem te krijgen. "Toen Kay zeven jaar was kreeg hij eerst de foute diagnose ADHD. Van het medicijn Ritalin dat hij daarvoor kreeg voorgeschreven, werd hij een zombie. Op een ander medicijn reageerde hij agressief," zegt moeder Ina Lanjouw. En zo begon het wandelen van loket naar loket. En nu tien jaar later is het nog steeds niet gelukt om passende zorg voor hem te krijgen.



Vijf weken geleden barstte de bom en stond Kay op het punt zichzelf om het leven te brengen in de gymzaal op school. Ze is bang dat het echt misgaat. "Ik vrees dat hij zichzelf wat gaat aandoen. Er moet eerst echt heel wat ernstigs gebeuren voordat ze denken: 'nu moeten we wel wat gaan doen'. Na de zelfmoordpoging leek men de ernst van de situatie in te zien, maar na een week al eigenlijk niet meer. Toen werden afspraken alweer niet nagekomen. Er wordt elke keer weer overlegd. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ze schuiven het constant door naar elkaar. Er komen steeds weer andere hulpverleners bij."



Kay hoopt intussen maar één ding: "Dat ik goede begeleiding krijg en dat er goed naar mij wordt geluisterd."



Voortdurend contact

De gemeente Emmen is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en herkent zich niet in het rapport van de ombudsman. "We zijn op de hoogte van deze situatie en we zijn in goed overleg met deze betrokkenen. Samen met De Toegang doen we continu ons best om deze jongen en zijn moeder te helpen. Er kan wat ons betreft absoluut geen relatie gelegd worden tussen deze casus en het rapport van de Ombudsman. In dit geval is er juist steeds contact tussen het gezin en de hulpverlening," zegt de gemeente in een schriftelijke reactie.



Oplossing nodig

De ombudsman heeft zijn rapport met aanbevelingen voor verbetering aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.