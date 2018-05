Deel dit artikel:











Brand in garage Nieuw-Roden De brand in Nieuw-Roden (foto: Compact media)

NIEUW-RODEN - Aan de Beukenlaan in Nieuw-Roden heeft brand gewoed in een garage naast een woning. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een camper die in de garage stond.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Ook zou een aantal gasflessen zijn ontploft. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven.