Verbazing en verbijstering over besluit van Treant Het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen (foto: Treant)

HOOGEVEEN - Het personeel van Bethesda in Hoogeveen is 'verbijsterd' over het besluit van Treant om verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.





De medewerkers werden vanmiddag ingelicht tijdens emotionele bijeenkomsten op de verschillende locaties. Het besluit van Treant is een voorgenomen besluit. De Ondernemingsraad moet zich er nog over uitspreken.



Gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen vindt het verdwijnen van verloskunde en kindergeneeskunde uit het Bethesda ziekenhuis 'volstrekt onacceptabel'. "Met het weghalen van deze zorg zet Treant de toekomst van Bethesda op het spel", aldus wethouder Erwin Slomp. "Het college is bijzonder teleurgesteld en boos over het besluit van Treant en zal de komende tijd alles doen om te voorkomen dat het geëffectueerd wordt."



Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal reageert bij monde van wethouder Francis Boen teleurgesteld. "We hebben steeds aangegeven het belangrijk te vinden een ziekenhuis met volwaardige zorg met alle specialismen te hebben. De sluiting is een aderlating voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal en omgeving." Een personeelswoordvoerder van de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Hoogeveen laat in een reactie weten het besluit van Treant 'onbegrijpelijk' te vinden. Het personeel gaat zich beraden op vervolgstappen.