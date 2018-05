Sporting-fans gaan spelers met riemen, fakkels en strijkijzers te lijf: Dost gewond

VOETBAL - Bij een krankzinnige aanval van zo'n vijftig gemaskerde fans van Sporting Club de Portugal heeft spits Bas Dost een flinke hoofdwond opgelopen. De gemaskerde hooligans bestormden het trainingscomplex van de Portugese nummer drie en vielen spelers en staf aan.

​Er raakten zeven spelers gewond, onder wie dus Bas Dost. Ook Fredy Montero, Rodrigo Battaglia, William Carvalho, doelman Rui Patricio, Marcos Acuña en Josip Misic liepen verwondingen op. De verwondingen op het hoofd van Dost, waarvan via twitter een foto op social media terecht kwam, moesten met hechtingen worden gedicht.Volgens de Portugese sportkranten Record en O Jogo zou trainer Jorge Jesus zelfs een kopstoot hebben gekregen. Volgens de kranten waren de hooligans gewapend met riemen, fakkels en zelfs strijkijzers.Naar alle waarschijnlijkheid waren de 'fans' woedend vanwege het mislopen van de Champions League. Dost en zijn teamgenoten verloren gisteren de laatste competitiewedstrijd van Maritimo en eindigden daardoor als derde in de eindstand achter kampioen Porto en nummer 2, Benfica. Sporting moet het slechts doen met de voorronde van de Europa League. Over vijf dagen staat Dost met Sporting wel in de finale van de Portugese beker. Tegenstander is dan Aves.De Portugese krant O Jogo schreef over het voorval en plaatste enkele foto's