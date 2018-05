Voorbereidingen tweede editie Into Nature in volle gang

FREDERIKSOORD - De voorbereidingen voor de tweede editie van kunstproject Into Nature zijn in volle gang. De eerste kunstenaars zijn al bezig met hun kunstwerken in de omgeving van Frederiksoord en het Holtingerveld.

Twintig kunstenaars uit binnen- en buitenland komen in mei en juni naar onze provincie om te werken aan kunstproject Into Nature. Zij laten zich inspireren door de Drentse natuur, met als thema Out of Darkness. Donker en licht en het contrast ervan spelen dan ook een belangrijke rol.Langs een route van zo'n 30 kilometer staan vele kunstwerken. De één zichtbaarder dan de ander. "Hierdoor is de bezoeker genoodzaakt om om zich heen te kijken", legt artistiek leider Hans den Hartog Jager uit.Eén van de kunstenaars is Adrien Vescovi. Hij kwam vandaag aan in Nederland en is meteen begonnen te werken. Aan zijn levensgrote schilderij hoopt hij twee weken te werken. "In mijn studio in Marseille heb ik de doeken al geverfd, maar nu moet ik ze hier nog ophangen", vertelt Vescovi.De kleuren zullen veranderen naarmate het schilderij er langer hangt. Daarom is Vescovi nu al begonnen met zijn project.Het is aan de bezoeker zelf om de route uit te kiezen en ook de wijze waarop de route belopen wordt. Dat kan bijvoorbeeld te voet zijn of op de fiets."We hebben dit jaar bewust gekozen voor een route die, als je ook maar een beetje van kunst houdt, voor elk wat wils biedt", aldus de artistiek leider. "Ook moet je jezelf op scherp zetten om beter naar de natuur te kijken. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen ontzettend leuk is om hier rond te fietsen, omdat je nieuwe ideeën, nieuwe ervaringen en nieuwe natuur ziet."De organisatie hoopt op een bezoekersaantal van tussen de 10.000 en 15.000. "Ik vind echt dat de route meer waard is, dus ik hoop dat iedereen langskomt. Uit heel Nederland en Duitsland."Tijdens de eerste editie in 2016 bezochten 12.000 de kunstroute. Dat was een tegenvallend aantal . Destijds hoopten zij op zo'n 25.000. Into Nature: Out of Darkness wordt gehouden van 1 juli tot 16 september. Bij de startpunten in Frederiksoord en op het Holtingerveld zijn routeboekjes te koop.