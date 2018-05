Roy Stroeve: We smachten naar de Eredivisie

VOETBAL - FC Emmen tegen Sparta is voor Roy Stroeve een speciale wedstrijd. De oud voetballer speelde voor beide clubs. "Maar mijn hart ligt bij FC Emmen hoor."

Je moet niet te angstig zijn. Roy Stroeve, speelde voor FC Emmen en Sparta

Stroeve maakte op 22-jarige leeftijd de overstap van Drenthe naar Rotterdam en vindt de wedstrijd tussen FC Emmen en Sparta leuk. "In 1999 was het best een grote overgang", laat Stroeve weten. "Ik heb er twee jaar in de Eredivisie gespeeld, maar heb er ook de nodige blessures gehad.Het waren niet mijn gelukkigste jaren, maar ik heb er wel een mooie tijd gehad."Volgens Stroeve ligt de druk bij Sparta. "Ik denk dat bij een Eredivisie-ploeg toch de angst van degradatie meespeelt. Daar moet Emmen gebruik van maken." Wel vindt de Emmenaar dat je realistisch moet blijven, want: "Het is wel een Eredivisie-club. Kwalitatief zijn ze beter. Maar het is mooi dat Dick Advocaat ook een keer op de Oude Meerdijk komt."Stroeve weet wel hoe Emmen kan winnen. "Emmen moet gewoon het eigen spelletje spelen. Niet te angstig zijn, maar ook niet teveel ruimte weggeven.De oud profvoetballer is optimistisch over de kansen van Emmen. "Thuis een 1-0 overwinning en uit wordt het 0-0. Ja we smachten een keer naar de Eredivisie."