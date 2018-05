Sparta-verdediger Sander Fischer: FC Emmen is er dichtbij, maar ik hoop nog niet dichtbij genoeg

VOETBAL - De enige Spartaan met een Emmen-verleden is Sander Fischer. De centrumverdediger speelde van januari 2010 tot en met de zomer van 2012 bij de Drentse club. "In die tijd was het nog een zooitje bij de club. Hoe ze het nu doen is knap. Ze maken mooie stappen en dat vind ik leuk."

Heb het idee dat FC Emmen een goede basis heeft neergelegd voor de toekomst. Sander Fischer, Sparta-verdediger en oud FC Emmenspeler

FC Emmen - Sparta is uitverkocht