Deel dit artikel:











Voorzitter Asser Boys stapt op bij tekort vrijwilligers TT Camping Jan Puper wil opstappen als zich geen nieuwe vrijwilligers melden (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Als er niet genoeg vrijwilligers komen om de TT Camping van Asser Boys draaiende te houden, vertrekt de voorzitter van de voetbalclub. Die boodschap schreef voorzitter Jan Puper in de nieuwsbrief van de club aan de leden.

"Het is hard, maar je moet af en toe een statement maken om mensen wakker te schudden", aldus Puper.



Geen nieuwe vrijwilligers

"Als je naar de opbouw van de camping kijkt, dan zijn het allemaal zeventigplussers die het moeten opknappen. Dan moet je op een gegeven moment om nieuwe vrijwilligers vragen."



Maar de mensen staan dus niet echt te trappelen. Puper noemt het tekort aan vrijwilligers een 'een breed maatschappelijk verenigingsprobleem'.



Belangrijke inkomstenbron

De TT Camping is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van Asser Boys. "Misschien is het wel de grootste financiële levensader. Het kost veel energie, maar we houden er wel een paar centen aan over en dat is hartstikke mooi. Maar het moet wel met z'n allen worden gedaan."



Tijdens het WK Superbikes hadden de Asser Boys ook een camping. "Dat is prima verlopen. Daar hadden we zo'n 350 gasten. Maar met de TT kamperen er zo'n 1.200. Als je dat goed wilt begeleiden, heb je drie keer zoveel mensen per dag nodig."



Hoeveel vrijwilligers er nog nodig zijn voor de TT Caming kan Puper niet in aantallen utidrukken. "Per dag hebben we zo'n 25 tot 30 mensen in totaal nodig. We draaien dan diensten van vier of acht uur per dag."



'Niet leuk meer'

Lukt het niet voldoende vrijwilligers te krijgen, dan wil Puper dus opstappen. "Ik ben nu tien jaar voorzitter. Het kost me steeds meer energie. Ik word er ook niet jonger op en dat ga ik merken", zegt de voorzitter.



"Als het allemaal goed en leuk gaat, is het prima. Maar als je steeds iedere keer van alles moet vragen en je hoort elke keer 'nee', dan is het niet leuk meer."