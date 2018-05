Deel dit artikel:











Energiecoöperatie Emmen trekt landelijke aandacht: 'We gaan buiten de gebaande paden' Energiecoöperatie Emmen trekt landelijke aandacht (foto: RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM/EMMEN - Lezingen op de Universiteit van Amsterdam en bezoek vanuit Waalwijk. Energiecoöperatie Zonnige Start in de gemeente Emmen trekt landelijke aandacht.

Geschreven door Janet Oortwijn

De energiecoöperatie richt zich op mensen met een kleine beurs. "Normaal gesproken legt men een paar duizend euro neer voor zonnepanelen", zegt secretaris Jan Schoonbeek. "Maar in Emmen hebben we een heel grote groep die van het minimum-inkomen leeft. We willen het ook toegankelijk maken voor hen."



'Graantje meepikken'

"Wij denken out-of-the-box", aldus voorzitter Henk Tabak. "We gaan buiten de gebaande paden. En daar wil de rest van het land een graantje van meepikken. Overal waar wij tegen een muur aanliepen, zijn we er overheen gegaan en verder gegaan." De coöperatie is begonnen in 2012.



Om lid te worden van de coöperatie legt men eenmalig tien euro in. "Dan moeten ze wel overstappen op energiemaatschappij Engie", zegt Schoonebeek. Met die energiemaatschappij werkt Zonnige Start samen.



De leden krijgen zeven cent korting per kilowattuur (kWh). "Mensen die het wel kunnen betalen, kunnen beter zelf panelen kopen, want die krijgen 14 procent korting", legt Tabak uit.



Leden werven

Zonnige Start krijgt van de energiemaatschappij een bedrag voor elke kuub gas en kWh stroom dat leden betalen. Ook heeft de coöperatie van de gemeente Emmen 50.000 euro subsidie gekregen en een lening, gezamenlijk met Drentse Energie, van 300.000 euro.



De bijna duizend zonnepanelen worden momenteel gelegd op een loods bij Emmer-Compascuum. De komende tijd gaat Zonnige Start zich richten op het werven van nieuwe leden. Om rendabel te zijn, zijn er tachtig leden nodig. "Maar we willen twee- tot driehonderd leden", lacht Tabak.