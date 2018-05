Verdachte kofferbakmoord op vrije voeten

ASSEN/EMMEN - De 39-jarige man die wordt verdacht van de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen is weer op vrije voeten. De officier van justitie ziet geen reden om Hans O. nog langer vast te houden.

"Het is een zwaar middel om iemand in de gevangenis zijn proces te laten afwachten, daar moet je een goede afweging in maken", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).De 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen werd op 31 maart vorig jaar dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De zwarte Mercedes lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden.Het OM benadrukt dat Hans O. nog wel verdachte is en dat het onderzoek naar de zogeheten kofferbakmoord nog in volle gang is. O. zou morgen voor het eerst voor de rechter in Assen verschijnen, maar die proforma-zitting gaat niet door.Nico Meijering, de advocaat van Hans O. wil niet veel kwijt over de nieuwe ontwikkelingen in de zaak: "Mijn cliënt heeft er groot belang blij dat het onderzoek verder in alle rust kan verlopen. Ik ben tevreden en meer wil ik er niet over zeggen."De 39-jarige Emmenaar werd 13 februari opgepakt in zijn huis in de wijk Rietlanden. In die wijk werd ook het laatste telefoonsignaal van Meinema geregistreerd op de avond van 30 maart vorig jaar.De volgende ochtend werd de Klazienavener dood gevonden in de kofferbak van zijn auto, die half in het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden hing. O. wordt verdacht van moord in vereniging. Dat houdt in dat het Openbaar Ministerie er vanuit gaat dat er meerdere daders zijn. Het onderzoek loopt nog.Begin april werd een 24-jarig familielid van O. opgepakt in Emmen. Maar hij werd na een paar dagen vrijgelaten en is ook geen verdachte meer.