Deel dit artikel:











Man uit Meppel krijgt boete omdat hij agenten 'mongolen' noemt De Meppeler noemde twee politieagenten 'mongolen' (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

MEPPEL - Is twee politieagenten 'mongolen' noemen vrijheid van meningsuiting of belediging? Een 20-jarige Meppeler vindt het eerste. De rechter denkt daar anders over.

In de nacht van 28 februari 2016 moest de man van agenten het centrum van Meppel verlaten. Toen hij zich niet aan die vordering hield, hielden de agenten hem aan. Hierbij riep hij volgens hen teksten als “jullie zijn mongolen” en “deze homo’s hebben niets te doen en zij komen er nog wel achter”.



Vrijheid van meningsuiting

Volgens de Meppeler heeft hij de agenten alleen ‘mongolen’ genoemd. “Ik vind dat ze dat zijn en in Nederland mag je je mening uiten”, zei hij daarover in de Asser rechtbank. De man vindt het naar eigen zeggen ‘niet kunnen hoe de politie met jongeren omgaat’. “Maar ik heb niet gezegd dat ze er nog wel achter kwamen, want zoiets zeggen tegen een ambtenaar in functie helpt niet.”



Grenzen

Zowel de officier van justitie, als de rechter was het niet met de man eens. “Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er zijn grenzen aan”, beargumenteerde de officier. “Deze mensen zijn er voor ieders veiligheid, daarbij hoeven ze niet beledigd te worden.”



De rechter legde de man een boete van 350 euro op, waarvan 150 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.