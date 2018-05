Deel dit artikel:











Johan Derksen weet het zeker: FC Emmen promoveert FC Emmen gaat promoveren (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen is nog maar 180 minuten voetbal verwijderd van de Eredivisie. Maar Johan Derksen kent geen twijfels. FC Emmen gaat promoveren.

Na de galavoorstelling in Emmen tegen NEC was Derksen wel teleurgesteld van het optreden in Nijmegen. "Ik wist niet wat ik zag. Daar speelde Emmen als bange provincialen die hun ogen uitkeken in de grote stad."



Derksen vindt dat FC Emmen niet bang moet zijn voor Sparta, dat met veel moeite van Dordrecht won. "Dordrecht mag nog niet de veters van Emmen vastmaken", laat 'de snor' weten.



Wel waarschuwt de inwoner van Grolloo voor de tactiek van Sparta trainer Dick Advocaat: "Je weet hoe Advocaat is. Hij is behoudend, hij houdt de boel dicht en valt niet aan. Dus Emmen, schijt aan de hele wereld, ook niet aanvallen, anders loop je in het mes."



Maar toch weet Derksen het zeker, FC Emmen promoveert naar de Eredivisie.