Sluizen Vries en De Punt voorzien van bijzondere deuren De sluisdeuren hangen aan de takels (foto: Van Oost media) De sluisdeuren worden ingehangen (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

VRIES - In de sluis bij Vries in het Noord-Willemskanaal zijn vanmiddag twee sluisdeuren van composiet geplaatst. Het zijn de laatste sluisdeuren in een serie van acht.

Behalve in de sluis van Vries zijn de deuren ook geplaatst in de sluis bij De Punt in het Noord-Willemskanaal.



De deuren van glasvezel zijn op initiatief van de provincie Drenthe ontwikkeld door het bedrijf Fiby/Machinefabriek uit Emmen. Het zijn de eerste grote sluisdeuren die van dit materiaal zijn gemaakt.



"Composiet is eigenlijk een verzamelnaam voor kunststoffen die met vezels zijn versterkt", zegt directeur Jos ter Laak van Fiby. "Die kunststoffen hebben weinig last van de omgeving. Het roest bijvoorbeeld niet. Dat maakt dat het een langere levensduur heeft en dat het minder onderhoud nodig heeft."