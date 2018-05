Mara Bosboom nieuwe directeur Museum Havezate Mensinge

RODEN - Mara Bosboom (45) is de nieuwe tijdelijk directeur van Museum Havezate Mensinge in Roden. Ze volgt Nina Hiddema op, die sinds juni 2017 als interim-manager orde op zaken moest stellen bij Landgoed Mensinge.

Bosboom woont in Haren en is sinds 2016 adjunct-directeur van Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. Het is de bedoeling dat Havezate Mensinge en het Speelgoedmuseum op termijn nauw gaan samenwerken.Eerder werkte Bosboom onder meer als conservator bij Gemeentemusea Deventer en als gastconservator bij het Gemeentemuseum in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam.Nina Hiddema blijft als bestuurslid verbonden aan Museum Havezate Mensinge.