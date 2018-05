Erepenning gemeente Tynaarlo postuum toegekend aan omgekomen brandweerlieden Eelde

EELDE/VRIES - De drie omgekomen brandweerlieden van Eelde krijgen postuum de erepenning van de gemeente Tynaarlo.

Het gaat om Anne Kregel, Egbert Ubels en Raymond Soyer. De drie kwamen op 9 mei 2008 om het leven bij de grote brand op scheepswerf Beuving in De Punt.Met de erepenning, 'wegens bijzondere verdiensten', worden de mannen ook postuum benoemd tot ereburger van de gemeente Tynaarlo. Gisteravond kregen de ouders van Raymond Soyer de erepenning en bijbehorende oorkonde van burgemeester Marcel Thijsen, op een speciale bijeenkomst in het gemeentehuis.Het is voor het eerst in Tynaarlo dat dit postuum gebeurt. Tot voor kort was dit ook niet mogelijk in de gemeente, maar burgemeester Marcel Thijsen heeft daarvoor onlangs de gemeentelijke regels laten aanpassen. "Ik vond dat dit nodig was."Afgelopen week was het tien jaar na dato en werd de fatale brand op de brandweerkazerne in Eelde herdacht. Maar niet alle nabestaanden waren erbij en ook een groep ex-brandweerlieden niet. Die hielden een eigen herdenking.Hans en Ria Soyer, de ouders van de omgekomen Raymond Soyer, waarderen de toekenning van de gemeentelijke onderscheiding zeer. "Ja mooi, een heel mooi gebaar", zegt Hans Soyer. "Deze burgemeester snapt dat er heel wat gebeurd is, waarvan je niet zomaar kunt zeggen 'zand erover', wat de postchef vorige week nog zei tijdens de herdenking."Hans Soyer doelt op de nasleep van het drama . Er ontstond onrust in het brandweerkorps van Eelde. Een groep was kritisch over de korpsleiding en het gebrek aan nazorg. Vijf brandweerlieden stapten op en zouden ook niet meer welkom zijn op de kazerne. En er kwamen aparte herdenkingen. Toenmalig burgemeester Frank van Zuylen zou de zaken ook niet goed opgepakt hebben.Volgens Soyer laat burgemeester Thijsen nu zien dat hij begrip heeft voor de pijn, het verdriet en ook de frustratie die leeft onder nabestaanden en ex-brandweermannen. "We hebben goed gepraat gisteren en deze burgemeester staat er heel anders in. Ik ben daar positief over. We zijn nu ook weer altijd welkom op de kazerne."Burgemeester Thijsen zelf wil weinig kwijt over de postume toekenning van de erepenning voor de brandweermannen. "Ik doe dat liever in stilte, want de dood is iets intiems. Ik laat het aan de nabestaanden over of ze er iets over kwijt willen."Vader Hans Soyer meldde gisteravond de uitreiking van de erepenning op Facebook. "Ray, vandaag hebben wij uit handen van burgemeester Thijsen de erepenning van de gemeente Tynaarlo voor jou in ontvangst mogen nemen."Volgens Thijsen heeft hij besloten de erepenning uit te reiken "omdat de fatale brand in alle opzichten een drama was en voor velen nog steeds is. Niet alleen vanwege het verlies voor de nabestaanden, maar ook vanwege de nasleep. Ik hoop op deze manier een bijdrage te leveren om de pijn iets te verzachten."Behalve de familie Soyer, hebben ook de nabestaanden van Egbert Ubels de erepenning inmiddels ontvangen. De uitreiking aan de familie van Anne Kregel volgt op zijn geboortedag in augustus. Dan zou hij 59 zijn geworden.