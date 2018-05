De battle of the Dicks: laat de grootste Dick maar winnen!

VOETBAL - Dick Lukkien vindt het wel mooi. De naamgrappen die worden gemaakt in aanloop naar de wedstrijden van het jaar tegen Sparta. De 'battle of the Dicks', Dick Lukkien versus Dick Advocaat is echter maar een heel klein item in de dubbele finale voor een plek in de eredivisie.

Ik wil de fans oproepen dat het publiek ons naar een geweldige prestatie schreeuwen. We moeten het echt met z'n allen doen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

"Ik heb heel veel respect voor Dick Advocaat. Hij heeft een imposante loopbaan tot nu toe en is een gepassioneerde trainer, maar laat de grootste Dick maar winnen haha...", aldus de oefenmeester van Emmen.Advocaat wordt vaak bestempeld als een trainer die zijn elftal behoudend laat spelen. De oud-bondscoach verkiest vaak de punten boven goed spel, oftewel hij is resultaatgericht. "Maar daar is ook helemaal niets mis mee", vindt Lukkien. "Of hij tegen ons ook behoudend gaat spelen? Dat weet ik niet. Ik vind dat Sparta echt wel momenten kiest om aanvallend te spelen, maar hij laat de ploeg gewoon spelen in haar kracht. Dat is verdedigend vanaf de kop van de cirkel. We moeten afwachten of hij dat morgen ook gaat doen, maar we zijn voorbereid op meerdere systemen. We gaan er vanuit dat Sparta hier komt voor een goed resultaat en de linies gesloten houdt."Lukkien laat niets los over zijn opstelling voor morgen. De intentie van spelen verandert niet. "Wij moeten doen waar we het beste in zijn, maar moeten niet uit het oog verliezen waar de kracht van Sparta ligt en dat is met name in de voorste linie. Voor ons geldt hetzelfde als voor Sparta: ook wij willen met een goed resultaat de return van zondag in. Een goed resultaat is in principe de nul houden, maar eigenlijk kan je dat pas achteraf zeggen. Een wedstrijd kan ook zo verlopen dat we blij moeten zijn met een 3-1 overwinning of een 0-0.""Ik was wel eens kritisch op de mensen in deze omgeving, maar vind het fantastisch dat het stadion morgen vol is. We hebben de steun ook keihard nodig. Ik wil de fans dan ook oproepen om ons naar een geweldige prestatie te schreeuwen. We moeten het écht met z'n allen doen."