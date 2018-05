Deel dit artikel:











Live: Drenthe in Debat [afgesloten] De provincie wil in debat met inwoners (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

WESTERBORK - Voor het mogen Drenten meepraten over de nieuwe provinciale omgevingsvisie, die in september wordt vastgesteld.

De provincie wil in gesprek met inwoners van onze provincie om hun mening te horen. Vanavond wordt daarom voor het eerst de bijeenkomst Drenthe in Debat gehouden.



Volg de bijeenkomst bij Zalencentrum Meursinge in Westerbork hieronder live.