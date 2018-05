Deel dit artikel:











Oude Diep wordt aangepakt om wateroverlast tegen te gaan Het Oude Diep (foto: Google Streetview)

MANTINGE - Waterschap Drents Overijsselse Delta trekt 3,8 miljoen euro uit om de waterafvoer van het Oude Diep tussen Mantinge en Echten te verbeteren.

Het gebied kampt sinds een aantal jaren met wateroverlast na hevige regenbuien.



Verbetering landbouwgebied

"We hebben het besluit gisteren genomen", zegt Hans Peerenboom van het waterschap. "Het gaat om een verbetering van het hele landbouwgebied. We hebben sinds 2014 gezien dat er veel wateroverlast is ontstaan. Vooral tijdens piekbuien, dan valt er in korte tijd heel veel regen."



Waterberging

Het Oude Diep wordt over een lengte van 14 kilometer aan één kant verbreed. De grond die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt om laaggelegen stukken land op te hogen. Ook wordt er een waterberging van 20 hectare aangelegd voor de tijdelijke opslag van overtollig water.



De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het gebied beter bestand is tegen toekomstige veranderingen in het klimaat. De werkzaamheden beginnen in het najaar.