Krachten worden gebundeld om besluit Treant terug te draaien

HOOGEVEEN - Tegenstanders van de beslissing van Treant Zorggroep om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Ziekenhuis Bethesda te sluiten, bundelen hun krachten. Zowel de politiek, als verloskundigen komen in actie.

Treant Zorggroep maakte gisteren bekend dat het de verlos- en kindergeneeskunde concentreert in Emmen, ten koste van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal. De reden is dat er nog steeds een tekort is aan kinderartsen. Treant kiest voor Emmen, omdat het daar de beste faciliteiten heeft.Als het besluit van Treant wordt doorgevoerd, zijn de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal vanaf september dicht. Verloskundigen uit de regio Hoogeveen, die eerder een brandbrief stuurden, reageerden gisteren verbijsterd op het besluit.Zwangere vrouwen worden de dupe, vrezen de verloskundigen. "We verwachten dat de keuzevrijheid om te bevallen waar ze willen in het gedrang komt. In sommige regio’s is een thuisbevalling niet meer mogelijk, waardoor zwangeren verplicht worden om in het ziekenhuis te bevallen. Andersom zijn er zwangeren die poliklinisch willen bevallen, maar door de grote afstand tot een ziekenhuis gedwongen worden dat thuis te doen," schrijven Lianne Metselaar van verloskundigenpraktijk Petit en Mirja Strijker-Oosterhuis van verloskundigenpraktijk Hoogeveen in een brief.Daarnaast verwachten ze dat de kosten voor patiënten in de regio Hoogeveen toenemen. "We zullen veel vaker een ambulance moeten inzetten. De kosten voor de zwangeren zullen stijgen, omdat ambulancevervoer ten koste gaat van het eigen risico."De Kamerfractie van de SP heeft minister Bruins van Medische Zorg vragen gesteld over de dreigende verdwijning van de klinische verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal. Ook de lokale politiek roert zich. Politieke partijen in de gemeente Hoogeveen geven aan het besluit onacceptabel te vinden en aankomende zaterdag een lawaaidemonstratie te houden.PvdA, CU en CDA in Provinciale Staten gaan hun Kamerfracties mobiliseren om de sluiting van de afdelingen aan te kaarten bij de minister. PvdA-statenlid Rudolf Bosch: "Toen in 2013 verloskunde in Meppel dicht ging, werd er gezegd: 'U kunt naar Hoogeveen of Zwolle'. Nu Hoogeveen ook dicht gaat, vreest Bosch voor extra drukte in Zwolle, terwijl hij signalen krijgt dat de afdeling verloskunde daar nu het werk al amper aan kan.Gedeputeerde Staten willen dat Treant, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en gemeenten zo snel mogelijk het besluit bespreken aan de zogeheten Zorgtafel. "We kunnen met z'n allen boos blijven roepen dat dit onacceptabel is, maar we moeten om tafel", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "De provincie gaat niet over het besluit van Treant en Zilveren Kruis officieel ook niet, maar de zorgverzekeraar kan als financierder van Treant wel aan de knoppen draaien."De provincie initieerde onlangs 'De Zorgtafel' om problemen in de zorg in het Noorden te bespreken.Bang voor verdwijning BethesdaDat de politiek zo snel actie onderneemt, komt mede door de angst dat uiteindelijk het hele ziekenhuis in Hoogeveen verdwijnt. Jan van Loenen van belangenorganisatie Zorgbelang Drenthe vertelde eerder vandaag dat het verdwijnen van een ziekenhuis vaak begint bij het sluiten van de kinder- en kraamafdeling.