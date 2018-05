Deel dit artikel:











Gevangenisstraf voor stelend duo in Meppel De twee kregen beide één week cel (foto: acrhief RTV Drenthe)

ASSEN - Twee Georgiërs zonder vaste woon- en verblijfplaats moeten van de rechter in Assen een week de gevangenis in voor het plegen van diefstallen in supermarkten in Meppel.

Op 25 januari 2016 nam het tweetal van 26 en 33 jaar uit de Jumbo twee flessen deodorant mee en uit de Albert Heijn verschillende verzorgingsproducten en chocolade. Beide diefstallen werden op camera vastgelegd.



Een 27-jarige man werd door de rechter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De man stond bij de ene winkel buiten te wachten en betaalde bij de andere winkel gewoon zijn boodschappen.