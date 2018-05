Deel dit artikel:











Nieuw college in Midden-Drenthe: alle coalities nu rond in Drenthe Midden-Drenthe heeft een nieuw college (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN – Het nieuwe college in de gemeente Midden-Drenthe is rond. De PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen gaan de samenwerking aan.

Alle gemeenten in Drenthe hebben nu een nieuw college. Morgen wordt in Beilen het coalitie-akkoord ondertekend.



Drie nieuwe wethouders

Alle vier de partijen leveren een wethouder. Namens de PvdA blijft Dennis Bouwman wethouder. De VVD draagt lijsttrekker Anique Snijders voor en namens het CDA zal oud-raadslid Jan Schipper de taak van wethouder vervullen. Wethouder van Gemeentebelangen is Erjen Derks, die tot voor kort voor D66 in de gemeenteraad zat.