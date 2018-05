Sparta zonder Kortsmit, Chabot en Vriends, inzetbaarheid Nelom onzeker

VOETBAL - Bij FC Emmens' opponent Sparta staat morgenavond opnieuw Leonard Nienhuis onder de lat. Roy Kortsmit is nog geblesseerd en mist hoogstwaarschijnlijk ook de return zondag.

Voor FC Emmen zou promotie alleen maar geweldig zijn. Als Sparta degradeert dan zijn daar veel consequenties aan verbonden. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Dick Advocaat, trainer Sparta

We walsen er niet zomaar overheen, dat gaat sowieso niet gebeuren. Ryan Sanusi, middenvelder Sparta

