Jarige FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers: Vandaag gebak, zondag het cadeau

VOETBAL - Het uitverkochte stadion zegt genoeg: Emmen is toe aan de eredivisie. Dat geldt niet alleen voor de supporters, maar ook voor spelers, technische staf en alle medewerkers op het stadion. Als het lukt, verdient FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers een standbeeld. Dankzij zijn inzet in 2012 is er in Emmen nog betaald voetbal.

Ik kom in de kleedkamer na de wedstrijd. Niet om een trainer te veroordelen. Integendeel. Ik zie dingen en let op andere dingen dan een trainer, die zich toch bezighoudt met het speltechnische. Volgens mij versterkt dat elkaar. Bovendien is niemand foutloos. Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter FC Emmen

De organisatie is eredivisiewaardig. Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter FC Emmen

Samen met negen andere investeerders legde Lubbers in dat jaar een half miljoen op tafel. Daardoor werd de proflicentie behouden en werd er, nadat er flink werd gesaneerd, stapje voor stapje gebouwd aan het 'nieuwe' FC Emmen.De selectie van dat nieuwe FC Emmen trainde vanochtend voor het laatst in aanloop naar de eerste krachtmeting met Sparta. Lubbers was er ook, ondanks dat hij zijn 52e verjaardag viert. "Ik vier het niet echt, al zal er vanavond vast wel wat visite komen. Maar ik moest en zou hierheen, want mijn hoofd zit de hele dag bij de komende twee wedstrijden. Ik heb wel gebak meegenomen voor het personeel hier. Ik heb er een kaartje bijgedaan: 52 jaar geworden, vandaag gebak en zondag het cadeau."Lubbers is als bestuursvoorzitter niet alleen heel erg betrokken bij de organisatie en de financiën; hij is ook steevast te vinden op het veld, voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop in de kleedkamer. "Dat is niet om een trainer te be- of veroordelen. Dat is omdat ik op dingen let waar een trainer veel minder mee bezig is. Ik kijk naar hoe iemand beweegt of reageert, terwijl een trainer veel meer bezig is met het technische en tactische aspect. Naar mijn idee is dat alleen maar goed. We hebben hetzelfde doel en ik denk dat je door het samen te doen meer bereikt. Maar als de trainer ook maar één signaal geeft dat hij mijn aanwezigheid niet op prijs stelt, dan blijf ik vanzelfsprekend uit de buurt."Volgens Lubbers smacht FC Emmen niet alleen naar promotie, maar is de club er ook klaar voor. "Sinds een jaar of twee is de organisatie eredivisiewaardig. Het is ook niet zo dat het te snel gaat. Bovendien is het voor de sponsors en dan met name de Stichting Tien van Emmen, die de club behoedden voor de ondergang, ook nog eens zeer welkom. Onze jeugdopleiding wordt met extern geld gefinancierd en je kan je voorstellen dat het geduld van de investeerders een keer opraakt. Ons doel is immers dat de club zich volledig zelf kan bedruipen. En als we jaar in jaar uit in de Jupiler League spelen dan zien die investeerders me na ieder seizoen weer aankomen... Ook daarom is promotie naar de eredivisie zeer gewenst en volgens mij kan het tegen Sparta."