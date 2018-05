1250 soortendag in het Bargerveen

Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat Staatsbosbeheer startte met het beheer van het Bargerveen. En het is 25 jaar geleden dat de Stichting Bargerveen is opgericht. Om dit te vieren organiseren beide organisaties een 1250 soortendag (50x25=1250).

Tijdens de 1250 soortendag gaan experts in 24 uur tijd op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren in het Bargerveen. Dit gebeurt vanaf vrijdag 18 mei om 16.00 uur tot en met zaterdag 19 mei 16.00 uur. Iedereen is welkom om de experts een handje te helpen.Het Bargerveen is het laatste stukje hoogveen dat nog over is in Nederland. Het ligt in het natuurgebied Veenland, ten zuidoosten van Emmen tegen de grens met Duitsland. Er leven adders, vleesetende planten en veel verschillende soorten vogels en vlinders.De experts komen uit heel Nederland en zijn elk in een bepaalde dierengroep of plantengroep gespecialiseerd. Ze lopen langs de route door het Bargerveen om van zoveel mogelijk soorten de naam te achterhalen. Je kunt hen ook zelf gevonden plantjes of beestjes laten determineren.Het veldstation bij het kantoor van Staatsbosbeheer in Zwartemeer doet dienst als verzamelpunt. De onderweg gevonden soorten worden hier bijgehouden en er zijn microscopen aanwezig om de kleinere dieren en planten te bekijken.